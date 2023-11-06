رئيس وزراء العراق: نتواصل مع دول المنطقة للوصول لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن العراق من خلال دوره السياسي يتواصل من الدول المؤثرة في المنطقة للوصول إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة والعمل على فتح الممرات الإنسانية واستدامتها للمساهمة في تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع.

وقال رئيس الوزراء العراقي - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - إن زيارته لطهران تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وحجم التعاون المشترك، كما تكمن أهميتها في تلك الظروف التي تعيشها المنطقة، لافتا إلى أنه تمت مناقشة القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأبناء غزة من قتل ممنهج وإبادة جماعية وتهجير.

وأكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في نيل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن العراق ساهم في المساعدات الطبية والإنسانية وسبق وأن أعلن إنشاء صندوق لإعمار غزة واستعداده للمساهمة فيه.

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن ما يحدث في غزة لم يكن نتيجة لأحداث السابع من أكتوبر الماضي فقط، وإنما نتيجة لسياسات سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وما يحدث من قتل وتهجير وحصار ومنع دخول المساعدات واستخدام ترسانة أسلحة متطورة ضد منطقة مأهولة بالسكان.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباتها والتزاماتها، منوها أن من يريد أن يعمل على احتواء هذا الصراع ويمنع انتشاره في المنطقة عليه الضغط على سلطات الاحتلال لوقف ذلك العدوان والقتل الممنهج.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سياسيا يوما بعد يوم، معربا عن شكره وامتنانه لجهود رئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق الأمني وتأمين الحدود بين البلدين وجهود التعاون الاقتصادي والملف الأمني وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولا سيما إنشاء المدن الصناعية وتدشين خط السكك الحديدية الذي يعد من الطرق الهامة للغاية ويسصب فى مصلحة البلدين.

وأكد المواقف المشتركة بين البلدين حول القضية الفلسطينية والتعاون والمباحثات الثنائية بين البلدين في هذا المجال، مشيرا إلى جهود الطرفين لوقف إطلاق النار بشكل عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن ووقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصل صباح اليوم الاثنين، إلى طهران في زيارة رسمية.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء العراقية، في بيان، أن زيارة السوداني تأتي ضمن جولة في إطار جهود العراق لإيقاف العدوان عن الشعب الفلسطيني، وتمثل الزيارة رؤية العراق التي طرحها في قمة القاهرة.

