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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يتقدم بهدفين على المصري في الشوط الأول بالدوري

اسامة فيصل
اسامة فيصل
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تقدم فريق البنك الأهلي علي نظيرة المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

افتتح البنك الأهلي اول الأهداف عن طريق اللاعب مصطفي فيصل في الدقيقة الأولي، بينما ضاعف النتيجة نفس اللاعب في الدقيقة 15 من احداث الشوط الأول.

وبدأ البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو 

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن 

خط الهجوم: أسامة فيصل

البنك الأهلي المصري البورسعيدي برج العرب الدوري الممتاز