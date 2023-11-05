الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى، لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية).

وتابعت: لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بــ (شراء العقارات وسيارة).

وأضافت: قد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (35 مليون جنيه تقريبًا). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.