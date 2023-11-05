فصائل فلسطينية: تصريحات وزير التراث تعكس إرهاب حكومة نتنياهو ضد شعبنا

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، أن تصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي "وزير التراث عميحاي إلياهو" عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة نتنياهو ضد شعبنا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان وزير التراث الإسرائيلي إلياهو أعلن عن أن قصف غزة بالقنابل النووية خيار مطروح.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إن تصريح وزير التراث عمحياي إلياهو عن استخدام النووي في غزة صادم ومجنون ويسيء لعائلات المختطفين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت أنه لم يعد مقبولا وفي ظل هذا المشهد الإجرامي اليومي التسليم الدولي لإطالة أمد الحرب كما يروج لها أركان الحكومة الإسرائيلية، أو الاكتفاء بتوجيه المناشدات، والمطالبات، وتشخيص الحالة، والدعوات الصالحة أمام ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم غير مسبوقة، ضد المدنيين الفلسطينيين.