اجتماع عربي أمريكي لمناقشة سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

انعقد اجتماع على المستوى الوزاري، اليوم السبت، في العاصمة الاردنية عمان، ضم كلا من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وأمريكا.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بأنه تم خلال الاجتماع الذي دعت له الأردن، مناقشة سبل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

وقدم حسين الشيخ رئيس الوفد الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شرحا تفصيليا للموقف الفلسطيني، ودعا إلي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي للاحتلال على العزل في القطاع.

وشدد رئيس الوفد الفلسطيني على ضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الأغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء في أقرب وقت ممكن، معتبرا إستهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم وفي المستشفيات والمدارس وهدم العمارات على رؤوس ساكنيها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها فورا.

كما شدد على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين وإعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس الشرقية.

وكرر رفض فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة او القدس.

وطالب الشيخ بوجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله وسيادته، في دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.

كما أوضح أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تؤدي، إلا للمزيد من إراقة الدماء وإستمرار دوامة العنف، وان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والحل السياسي ينبغي أن يكون شاملا.