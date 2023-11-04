"العلاج الطبيعي" بالدقهلية تستقبل 36 ألف حالة وتعقد 10 اجتماعات فنية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية اليوم السبت بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال أكتوبر الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

تضمنت الجولات تفقد 65 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين وجمصة ومنية النصر ومحلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد و دكرنس.

من جانبه كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 36501 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 79 ألف جلسة من بينها 9886 لمرضى الغسيل الكلوى .

أوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 2700 جلسة ومايقارب 2999 جلسة أطفال من بينها 232 حالة بعناية الأطفال و265 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وفى سياق متصل نظمت إدارة العلاج الطبيعى بالتنسيق مع مسئول المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد" مناظرة لبعض حالات العلاج الطبيعى بمستشفيات تمى الامديد و شربين وميت غمر و دكرنس.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الادارة الشهر الماضى 10 اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب بلقاس و السنبلاوين و منية النصر.

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