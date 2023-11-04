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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب راشفورد.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فولهام، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فولهام بملعب كرافن كوتج، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل اليونايتد الأساسي، غياب ماركوس راشفورد، على أن يقود هجوم الشياطين الحمر الثلاثي، راسموس هويلوند، والبرازيلي أنتوني، رفقة أليخاندرو جاراناتشو.

ويغيب البرازيلي كارلوس كاسيميرو عن مواجهة اليوم؛ بسبب الإصابة التي تبعده لأسابيع عن الملاعب.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت مكتوميناي- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 12 نقطة.

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