رئيس مياه القاهرة: 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد الخطوط والمحطات

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من الخطوط الكبيرة والمتوسطة على مستوى محافظة القاهرة بتكلفة 250 مليون جنيه بعد أن انتهى عمرها الافتراضي وتعرضت للكسر أكثر من مرة وبعضها بالمناطق الحيوية ولها تأثير كبير على عدد من المناطق شملت الأعمال خط 1500 مم، والذي يخدم العديد من مناطق السلام والمرج وعين شمس ومصر الجديدة والمطرية ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى وخط 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي وتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالخط بالمناطق التي حصلت الشركة على تصاريحها للحفر.

ويخدم الخط أكثر من مليون و500 ألف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربي وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى، والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 45 عاما وتعرضا للكسر أكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة الخطوط والروافع والمحطات وإجراء العمرات السنوية وصيانة أجهزة القياس خلال الفترة الشتوية وانخفاض الاستهلاك.

كما أوضح أنه تم وضع خطة كاملة لمراجعة الشبكات والخطوط والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد خلال فصل الشتاء ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وإدخالها الخدمة قبل الانتهاء من فصل الشتاء والاعتماد الكامل على التحول الرقمي في قياس منسوب المياه من النيل أمام المحطات.