طلب إحاطة بشأن شكاوى بالمحافظات من انقطاع الكهرباء

توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات من انقطاع الكهرباء.

وقالت "أنيس"، في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير الكهرباء- تزايدت شكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية من انقطاع الكهرباء وزيادة فترة تخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين، أو تكرار الانقطاع عدة مرات خلال اليوم الواحد، على الرغم أنه من المفترض انتهاء أزمة تخفيف الأحمال مع انتهاء فترة الصيف وقدوم الشتاء.

وأوضحت، خطة تخفيف الأحمال استمرت طوال الصيف وتفهمنا خطة الحكومة لتوفير الكهرباء، متسائلة:" عن أسباب زيادة مدة الانقطاع لأكثر من ساعتين وتكرارها فى الوقت الذى بدأت فيه حرارة الجو تنخفض ؟".

وجاء في طلب الإحاطة ، أن مواعيد الانقطاع لم تعد محددة بتوقيت معين حتى يتخذ المواطنون الاحتياطات اللازمة، وهذا يؤثر على الأنشطة المنزلية ويتسبب فى توقف المصاعد، كما أننا مع بداية عام دراسي على صعيد المدارس والجامعات،وحاجة الكثير من الطلاب للمذاكرة مع قُرب الامتحانات، كما يؤثر بالسلب على الأنشطة التجارية.

وقالت هناء أنيس، أنه من المفترض مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرار، أن نجد فترة تخفيف الأحمال تقل تدريجيًا بشكل فعلي، لكن الواقع خلاف ذلك.

وتساءلت عضو مجلس النواب:" متى نجد حلًا نهائيًا لأزمة تخفيف الأحمال ؟، وما أسباب زيادة فترة الانقطاع خلال هذه الفترة ؟، وما سبب عدم الإلتزام بالجداول المُعلنة سلفًا ؟.