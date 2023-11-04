أعضاء بالكونجرس الأمريكي يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع في غزة

السبت 04/نوفمبر/2023 - 09:59 ص

أعرب 58 عضوا من الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهم العميق لوصول أعداد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 9 آلاف من بينهم 3 آلاف و800 طفل.

وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكي - في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - بالضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

كما طالب أعضاء الكونجرس بهدنة إنسانية وبالحد من الخسائر بين المدنيين في غزة، بالإضافة إلى وقف العنف في الضفة الغربية ووضع أسس واضحة لصفقة سلام دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.