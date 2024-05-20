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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب إنبي: راض عن أداء اللاعبين رغم التعادل مع المصري

انبي
انبي
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أبدى سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، رضاه التام على نتيجة مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي،  والتى انتهت منذ قليل،  بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدورى.

وأضاف ياسين، أن اللاعبين  قدموا أداء قوي في ظل تلاحم المباريات مؤكدا أن بدلاء الفريق أغلبهم من الشباب.
وتابع " كنا نتمنى العودة من الإسكندرية بنقاط المباراة، إلا أن  تحقيق نقطة واحدة أفضل من الخسارة،  خاصة وأن الفريق يعاني من الخسارة في اوقت القاتل في الفترات الأخيرة

ويحتل انبي المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٣٣ نقطة متساويا مع النادي الاهلي

سيد ياسين إنبى المصري البورسعيدي الدوري