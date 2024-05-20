زي النهاردة.. توقيع اتفاقية إنهاء الحرب بين اليمن والسعودية

يمر علينا اليوم الإثنين الموافق 20 شهر مايو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة من أبرزها..

في عام325 - انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية لكنائس العالم.

وفي عام 526 - زلزال في سوريا يقتل 300000 شخص.

وفي عام 1293 -ملك مملكة قشتالة سانشو الرابع أنشأ «مدرسة الدراسات العامة في القلعة» والتي أصبحت الآن أرقى جامعة إسبانية.

وفي عام 1498 - البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.

في عام 1622 الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.

عام 1902.إستقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها.

1927 - المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة.

1934 في عام - توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن

والسعودية.

وفي عام 1948 - مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطًا.

في عام 1963. انتخاب أحمد سوكارنو رئيسا لإندونيسيا مدى الحياة.

وفي عام 2007 - اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام في طرابلس وفي عدد من مناطق شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بمحاولة إلقاء القبض على أفراد من المنظمة اتهموا بسرقة أحد البنوك، وأدى ذلك إلى قيام مصادمات بين الجيش وأفراد المجموعة.

2009 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة السادسة خلال ثلاث سنوات.

2018 - فوز الرئيس الڤنزويلي نيكولاس مادورو بِولايةٍ ثالثة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ،وحصده 67.8% من الأصوات.

عام 2019. فوزالروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها «سيدات القمر» لِتُصبح بِذلك أوَّل شخصية عربيَّة تفوز بِالجائزة المذكورة.

وفي عام 2020 - تقديرات منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا سجل رقما قياسيا بحصيلة الإصابات المسجلة في يوم واحد، بإصابة 106 آلاف شخص، وعدد المصابين بالجائحة ارتفع إلى 5 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 327 ألف حالة وفاة وحوالي مليون و900 ألف حالة تماثلت للشفاء.