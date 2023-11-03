شهداء وجرحى في قصف منزل شرق خان يونس واستشهاد طفل في مخيم البريج

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، كما استشهد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو عمر بالقرب من المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

كما أفاد باستشهاد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد كثفت من قصفها لمناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع في الساعات الأخيرة.