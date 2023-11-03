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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سي إن إن: بلينكن سيضغط على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت للغارات على غزة

بلينكن
بلينكن
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قال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سيحث إسرائيل على "وقف مؤقت" للغارات الجوية على قطاع غزة "للسماح بالوساطة".

وأضاف المصدر أن بلينكن موجود حاليا في إسرائيل ويلتقي كبار المسؤولين، ويعتزم نقل هذه الرسالة أثناء وجوده في البلاد.

والجدول الزمني للتوقف المؤقت للغارات غير واضح في هذه المرحلة.

كما قال مصدر دبلوماسي أردني لشبكة CNN إنه خلال المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي، "سيطالب الأردن بقوة بوقف فوري لإطلاق النار".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، الجمعة، يجتمع بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

إسرائيل بلينكن غزة