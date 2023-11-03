رئيس وحدة الدراسات العربية يوضح كيفية إدارة مصر لمحاولات تصفية القضية والتهجير

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إنَّ إدراة مصر للموقف تجاه الحرب في غزة يراعي التوازن بين المصالح الوطنية والمصالح العربية، موضحًا أنَّ المصلحة الوطنية تقتضي تحديد تهديدات الأمن القومي وكيفية التعامل معها، وكذلك تحويل التهديد إلى فرصة.

وأضاف «عز العرب»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، للإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية لن يكون على حساب دول الجوار، وأهمها مصر.

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية، أنَّ محاولة تهجير أهل غزة إلى سيناء لم تقبله مصر ولن تقبل، بل وأية محاولات قد تغري العدو لنقل أهل الضفة إلى الأردن، مشيرًا إلى أنَّ محاولات تهجير أصحاب الأرض سيزيد الأزمة تعقيدًا ويدخل أطراف جديدة للصراع.

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