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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك.

وأمس الخميس، استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

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