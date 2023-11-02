ميقاتي يبحث مع المنسقة الأممية الأوضاع الراهنة والتطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا الأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وخلال اللقاء، توجهت فرونتسكا بالشكر للحكومة اللبنانية على مواقفها وعلى التمسك بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006.

وثمنت فرونتسكا دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة مبنية على التفاهم الدولي في ضمانة حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحياة كريمة.