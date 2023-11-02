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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، مساء أمس الأربعاء، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي شملت مناطق حرش في خراج بلدة القوزح، وغارة ثانية على خراج بلدة بيت ليف في القطاع الغربي، لافتة إلى أن طيران الاحتلال أطلق في الغارتين صاروخين اثنين.

كما شن الطيران الحربي غارة بين بيت ليف والقوزح التابعة لقضاء بنت جبيل، فضلًا عن غارة على أطراف بلدة رامية.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا  قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية الي ان الاستهداف أوقع اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لبنان الطيران الإسرائيلي حزب الله