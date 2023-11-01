“الصحة” تعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادي العام (صور)

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادى العام ، وذلك بتشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى، وعقب الانتهاء من أعمال الموقع العام وأعمال الفرش والأثاث وتوريد الأجهزة الطبية بالمستشفي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن المستشفي جاهزة لإستقبال المرضي بدءا من اليوم بالمستشفي والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمحافظة.

وأضاف بدران ، بأنه تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبني المستشفى، وربطها بشبكات مياه الشرب و الصرف الصحي، الكهرباء، كما تم التنسيق لتجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة

جدير بالذكر أن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر ، حيث يحتوي الدور الارضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)،

بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى، ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير،

ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات،

ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر،

ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و ٢ قاعة تدريب،

ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسرة تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل) .

هذا وتقدم الدكتور محمد بدران بالشكر والتقدير لدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة ، واللواء اشرف غريب محافظ قنا ، علي دعمهم المتواصل للمنظومة الصحية وحرصهم علي تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة

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