الشال الفلسطيني .. افتتاح معرض " بصمات الأطفال العاشر "

تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، اقيم معرض بصمات الاطفال العاشر، والذى افتتحه الدكتور محمد عبد السلام عبد الصادق استاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة بجامعه الاسكندرية، والفنان القدير عادل بنيامين، ومنسقة المعرض الفنانة التشكيلية هناء جلال، بقصر ثقافة الأنفوشي.

شارك بالمعرض ١٤٠ طفل تحت ١٦ سنة وكانت اللوحات مابين خامات الزيت والرصاص وألوان السوفت واشاد الحضور باللوحات المعروضة

من جانبه قال دكتور محمد عبد السلام : " برغم صغر سن هؤلاء الأطفال لكن لوحاتهم بها دقة عالية و موهبتهم وتدريبهم توحي و كأنهم بالمرحلة الجامعية وهذا يُعد إنجاز هام ".

بينما أشاد الفنان عادل بنيامين بإبداع الفنانين الصغار قائلًا: " أوجه التحية لكل ولى أمر يحرص على تنمية مواهب طفله منذ الصغر لكى يجنى ثمار فنه و إبداعه فى الكبر وأيضًا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا ولرفعة مصرنا الحبيبة .. و برغم صغر سن هؤلاء الأطفال إلا اننا نتعلم من فنهم و نتذوق إحساسهم العالى الذى تعكسه لوحاتهم ".

وقالت الفنانة التشكيلية هناء جلال منسقة المعرض، إن تعزيز الثقة بالنفس يساعدك على التخلص من الشكوك الذاتية، ويزيد من ثقتك في مجتمعك .. من منطلق هذه الكلمات جاءت فكرة بصمات الأطفال وأصبح هذا المعرض على مدار كافة دوراته السابقة يستهدف تعزير الثقة بالنفس لدي الطفل وأعربت عن سعادتها لإصرار الأطفال فى المعرض بإرتداء " الشال الفلسطينى " دعمًا للقضية الفلسطينية مما يعنى أن لدينا جيل واعى.