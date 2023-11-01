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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الرى يكرم الفائزين بمسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه".. صور

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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 شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى جلسة إختيار الفائزين فى مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" ، وكرم الفائزين بهذه المسابقة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وقال سويلم إن تحديات المياه العديدة فى مصر تتطلب ايجاد حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات لضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات ورفع كفاءة استخدام المياه .

وأضاف أن هدف هذه المسابقة هو تقديم أفكار جديدة كحلول لتحديات المياه ، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعامل مع هذه الأفكار الجديدة وتطويرها من خلال دراسات بحثية تفصيلية لهذه الأفكار بالتنسيق والتعاون مع اصحاب هذه الافكار .

وقام الدكتور سويلم بتكريم الفائزة بالمسابقة ( إسم السيدة الدكتورة الراحلة/ فوزيه نجم الدين بمركز البحوث الزراعيه ) في موضوع استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية في معالجه المياه لاستخدامات الري ، وقد استلم الجائزه زوجها وأبناءها .

كما قدم جائزة تشجعية للطالب يوسف محمود - تلميذ بالمرحله الاعدادية بإعتباره أصغر المتسابقين عمرا (١٥ عام) ، عن موضوع استخدام المجال المغناطيسي لتحليه مياه الري وتوليد طاقه كهربائية من تدفق المياه وكذا استخدام الطاقة الشمسية فى طلمبات الري .

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه ، التي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات ، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه) .

 

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