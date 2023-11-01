الأهلي يواجه صن داونز في قمة الصعود للنهائي بدوري السوبر الأفريقي

يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام صن داونز بحثا عن تحقيق الفوز بأكثر من هدف لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف وحسم الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي التي يتطلع الفريق إلى تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق صن داونز الجنوب بقياده مدربه رولانى موكينا بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حيث يحتاج إلى التعادل بأي نتيجة للصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد ، وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز ؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.