سمير فرج يكشف سبب رفض إسرائيل دخول الوقود إلى غزة.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل بدأت التوغل وليس الاجتياح البري، لكن المقاومة الفلسطينية لديها سلاح قوي تستخدمه أمام قوات الاحتلال، حيث هناك مدينة أنفاق تحت الأرض أسفل غزة ستسبب خسائر فادحة للاحتلال.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم الثلاثاء ، إن المقاومة الفلسطينية تدربت على مدار عام كامل، بالإضافة إلى الذهاب إلى إيران من أجل القيام بعمليات تدريبية استعدادا للاشتباك مع قوات الاحتلال، كما أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في اجتياح غزة بسبب عدم معرفته بأرض غزة.

وأضاف، أن السبب الرئيسي لرفض إسرائيل دخول الوقود لعدم تهوية الأنفاق مما يجبر المقاومة على الخروج منها، موضحًا أن المواجهة القادمة بين دبابات إسرائيلية وصواريخ حماس، وقوات الاحتلال نفذت سياسية الأرض المحروقة بطريقة بشعة.

وتوقع استمرار عملية القتال في غزة لفترة طويلة، وانها لن تنتهي بسرعة