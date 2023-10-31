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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر استعدادات كفر البطيخ لاستقبال فصل الشتاء في دمياط

دمياط
دمياط
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تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة  دمياط ، استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفر البطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض  محافظ دمياط وتعليمات اللواء  أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ .

وجرى استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفر البطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى وفى وجود الأستاذة روضة منير نائب المدينة  وإدارة البيئة و المتابعة الميدانية والازمات بمركز ومدينة كفر البطيخ.

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