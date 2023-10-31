ننشر استعدادات كفر البطيخ لاستقبال فصل الشتاء في دمياط

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط ، استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفر البطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ .
وجرى استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفر البطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى وفى وجود الأستاذة روضة منير نائب المدينة وإدارة البيئة و المتابعة الميدانية والازمات بمركز ومدينة كفر البطيخ.