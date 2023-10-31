دور حدائق الحيوان في الحفاظ على التنوع البيولوجي.. ندوة تثقيفية ببيطري القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة الرائد والمتميز في التثقيف ونشر الوعي البيئي، من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" الهادفة لزيادة وعي المواطنين بقضايا البيئة والحفاظ على مواردها من مياه، وطاقة، ونبات وحيوان، وتابع أن الجامعة بكلياتها ومراكزها البحثية ووحداتها لخدمة المجتمع حريصة على تقديم الندوات التوعوية في هذا المجال، والدورات التدريبية، وورش العمل المختلفة.

وفي هذا الإطار، نظمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس ندوة توعوية بيئية عن

دور حدائق الحيوان في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأقيمت الندوة بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضرها الدكتورة رانيا حلمي وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، و الهيئة المعاونة، وطلاب الكلية و الجهاز الإدارى.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب مدير الوحدة، والدكتور جمال جمعة أستاذ الحياة البرية و مدير المركز الإقليمي لأبحاث المحميات الطبيعية، ووحدة الدعم الأكاديمي.

وحاضرت بها الدكتورة إيناس محمد سعد أستاذ مساعد الحياة البرية وحدائق الحيوان.