اليوم.. البنك المركزي يطرح ودائع بمعدل ثابت بقيمة 150 مليار جنيه

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 11:06 ص

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الودائع لأجل 7 أيام تبلغ 150 مليار جنيه بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 7-11-2023.

وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.