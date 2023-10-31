أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الودائع لأجل 7 أيام تبلغ 150 مليار جنيه بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 7-11-2023.
وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
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اليوم.. البنك المركزي يطرح ودائع بمعدل ثابت بقيمة 150 مليار جنيه
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أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.