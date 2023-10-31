اليوم.. «صناعة النواب» تناقش مشكلات المصنعين والمستثمرين

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، مشكلات المصنعين والمستثمرين فيما يخص قطاع الصناعة.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، عقدت اجتماعًا الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلى احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التي تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.

واستعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميًّا، وهو ما أدى إلى اضطراب ومشكلات في الشحن.

وأضاف سمير: جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات على المصنعين.