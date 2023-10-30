جامعة أسيوط تشارك في وقائع انطلاق المؤتمر العالمي "كلايمثون" بمحافظة قنا

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة علي دعم جهود القيادة السياسية؛ من أجل الحفاظ على البيئة، ومواجهة كافة التداعيات؛ التي من الممكن أن تهدد حياة الإنسان، ونشاطه الاقتصادي، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة الإيجابية في مختلف المبادرات والمحافل القومية والعالمية، التي تدعم ركائز التنمية المستدامة، وتحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي هذا الصدد، شارك الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى وقائع انطلاق مؤتمر "كلايمثون" العالمى؛ للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، والذي ينعقد هذا العام بمحافظة قنا؛ لأول مرة على مستوى محافظات الصعيد، تحت عنوان "كلايمثون صعيد مصر- نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠ "، بمشاركة شباب الخريجين، وطلاب الجامعات المصرية بالصعيد، وذلك في إطار البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، تحت رئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون الدولى الألمانية giz.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن وقائع المؤتمر تستهدف؛ إيجاد أفكار، وحلول ابتكارية؛ للحد من التلوث، ورفع الوعي البيئي، والمناخي، من خلال تنظيم مسابقة بين الشباب، تضم العديد من المحاور، أهمها: إدارة المخلفات، والاقتصاد الدوار، والاستثمار البيئي، والاستدامة، وغيرها، بالإضافة إلى ما يحققه المؤتمر؛ من مشاركة فعالة للشباب، وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكذلك خبراء البيئة من كافة المجالات.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، باستضافة محافظة قنا ممثلةً عن محافظات صعيد مصر، لأعمال هذا الحدث العالمي، والذي يقام سنوياً فى مئات المدن حول العالم، فى نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف دمج الشباب فى العمل المناخي،وزيادة تفاعلهم الإيجابي، ابتكار أفكار ومشروعات؛ تساهم فى علاج ما تسببه تغيرات المناخ من تحديات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى رؤية مصر 2030، الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي تضمن حق الحياة الآمنة للمواطن المصري، لافتاً إلي محاولات الإصلاح التي تجري حالياً؛ لما أسفرت عنه الثورات الصناعية، والتطورات غير المحسوبة على مدار العقود الماضية، والتي أثرت على البيئة بشكل كبير، مشيداً بما يمثله "كلايماثون" من نموذج جيد؛ للتعاون البناء بين الحكومة، والجهات الممولة، والشباب الطموح .

وصرح الدكتور محمود عبد العليم، أن جامعة أسيوط تتنافس فى مسابقة المؤتمر؛ بأربعة مشروعات، بمشاركة (١٦) طالب و طالبة، من مختلف كليات الجامعة، وطلاب من مبادرة جامعة أسيوط الخضراء، مضيفاً أنه تم وضع معايير للمشروعات الفائزة فى المسابقة، من أهمها: المراعاة بشكل مباشر لاثنين من التحديات الهامة، هما: إدارة المخلفات الصلبة، وربطها بحجم انبعاثات الاحتباس الحرارى، مبادئ الاقتصاد الدائري والابتكار؛ من خلال اتباع الأساليب المبتكرة فى النهج، وخاصةً تلك التي تتضمن تكنولوجيا التحول الرقمى، إلي جانب إظهار استراتيجيات واقعية، وقابلة للتنفيذ المحلي في محافظات الصعيد، والإستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS)، وأخيراً التعاون بين أعضاء الفريق الواحد، وما بين الجنسين، كما تم مراعاة أن يكون الشباب المشارك من خلفيات أكاديمية متنوعة، إلى جانب الاختيارات المتوازنة بين الجنسين، والأفراد ذوي الهمم.

هذا ومن الجدير بالذكر جلسات المؤتمر تضمنت حلقات نقاشية حول قضايا تغير المناخ وعلاقتها بإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وغيرها من القضايا البيئية.