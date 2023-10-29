تعاون بين «QNB الأهلي» و«جامعة بدر» لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية للطلاب

وقع QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتكول تعاون مع جامعة بدر بالقاهرة لتزويد الطلاب بتجربة دفع رقمية مبتكرة وآمنة الرقمية عن طريق منصة " QNB bebasata ".

وسيتمكن الطلاب من إدارة أمورهم المالية عبر بطاقة QNB bebasata للخصم المباشر التي تحمل شعار البنك والجامعة وتسمح باستخدامها كبطاقة تعريفية للطلاب وبطاقة دفع إلكترونية في نفس الوقت. كما يشمل التعاون تنظيم ندوات تثقيف مالي لطلاب الجامعة لتعريفهم بأهمية الاستدامة المالية وأحدث العروض البنكية الحصرية.

وقام بتوقيع الاتفاقية محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، والدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد السيد سليمان الأمين العام للجامعة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.



يأتي هذا التعاون الجديد في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي نحو التنمية المستدامة وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة بدر بالقاهرة التي تعد صرحاً علمياً في مجال التعليم والبحث، معرباً عن أمله في تقديم تجربة مصرفية مبتكرة للطلاب بفضل ما تتيحه المنصة من مزايا ومنتجات تطرح لأول مرة في السوق المصرية لفئة الشباب.



وأكدت داليا سويلم- رئيس QNB bebasata، “أن المنصة الرقمية هي التطبيق الأول في السوق الذي يمكّن العميل من تلبية كافة احتياجاته المصرفية لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لكافة العملاء وخاصة الشباب حيث يستهدف بروتوكول التعاون عرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة على طلاب جامعة بدر، وعقد ندوات التوعية والتثقيف المالي للطلاب للتعريف بأهمية الخدمات المالية، والتواصل مع الطلاب من خلال المنصة والموقع لتعريفهم بالعروض البنكية المخصصة لهم”.