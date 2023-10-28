فيديو.. ريال مدريد يتعادل مع برشلونة في الكلاسيكو بصاروخية بيلينجهام

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل في مباراته ضد برشلونة، المقامة حاليًا على ملعب مونتجيك، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الألماني إلكاي جوندوجان، أحرز هدف تقدم البلوجرانا في شباك الملكي، بعدما استغل خطأ المدافع النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ليجد نفسه منفردًا بحارس مرمى الميرينجي كيبا، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام هدف التعادل للريال في الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن، ليتعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الكلاسيكو.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد في الوصافة بفارق نقطة وحيدة.