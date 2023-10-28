أعلن الايطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يواجه به برشلونة، في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على غريمه التقليدي برشلونة بملعب مونتجيك، في المباراة التي تنطلق الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الملكي أمام البلوجرانا، الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

ويتواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي للريال، حيث يساند ثنائي الهجوم، بجانب دوره مع ثلاثي خط الوسط توني كروس، وفيديريكو فالفيردي، وأوريلين تشواميني.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا المتصدر وفي رصيده 28 نقطة، فيما يأتي برشلونة ثالثًا وفي جعبته 24 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، أنطونيو روديجير، داني كارفخال.ط

خط الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.ط

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.