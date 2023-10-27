«الأونروا»: تأخير الاستجابة الإنسانية في غزة يزيد رقعة الحرب

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن هناك حوالي 57 من زملائه بالوكالة قتلوا في غزة، ويجب تأمين دخول الوقود إلى قطاع غزة، فضلا عىل ضرورة تطبيق القانون الإنساني ومبادئ المساواة بغزة، مؤكدا أنه لا يمكن غض الطرف عن الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأضاف «لازاريني»، خلال تصريحات نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب حماية المدنيين والمستشفيات في قطاع غزة، مستطردا: «نشعر بالقلق بشأن القصف الإسرائيلي على النازحين بغزة»، ويجب حماية المدنيين في غزة ومراعاة حقوقهم، وتأخير الاستجابة الإنسانية في غزة يزيد رقعة الحرب.

وأوضح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنه يصعب الوصول لبعض المناطق نتيجة القصف المستمر، مضيفا: «قوافلنا تتعرض للقصف الإسرائيلي بشكل متواصل»، وشعب غزة يستحق التضامن معه في معاناته.