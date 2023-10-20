رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجراحات المخ والأعصاب بكلية الطب

افتتح الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر الدولى الثاني لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، والذي يعقد على مدار يومين، تحت عنوان "جراحات المخ والأعصاب المتطورة"، ويناقش الحديث في مجال جراحات المخ والأعصاب، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وبرئاسة الدكتور حسام النعمانى رئيس القسم.

وقد رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المؤتمر، وأشار إلى أن المؤتمرات والملتقيات العلمية من أهم أنشطة التعليم الطبي المستمر والتي تساهم في نقل الخبرات إلى شباب الأطباء، مؤكدًا أهمية مواكبة الحديث في العالم في وسائل التشخيص والعلاج.

وأضاف القاصد أن الجامعة تسعى دائما إلى تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت خطوات جادة لإنشاء مدينة طبية متكاملة، ومعهد قومي للأورام بجوار المجمع الطبي بشبين الكوم ، فضلا عن التطوير المستمر الذي تشهده الأقسام العلمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات عن طريق إضافة أدوار عليا لمباني المستشفيات، بالإضافة إلي شراء الجامعة لأحدث أجهزة طبية تستخدم في إجراء العمليات المتطورة في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة.

وأشاد القاصد بالبرنامج العلمي للمؤتمر متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق وافكار لأبحاث علمية تساهم في الارتقاء بالخدمة الطبية.

هذا ويناقش المؤتمر من خلال 8 جلسات علمية ٦٠بحثا ومحاضرة حول أحدث أنواع جراحات المخ والأعصاب المتطورة و مناظير العمود الفقرى، بالإضافة لاستخدامات المنظار الجراحي، كما تم عقد 4 ورش عمل تدريبية لشباب الاطباء بالقسم قبل بداية المؤتمر.

ويعقد الكونجرس الدولي الثاني لجراحة المخ والأعصاب، بحضور نخبه متميزة من جراحي المخ والأعصاب بأوروبا و اسيا و بمشاركة عدد كبير من اساتذه واطباء جراحات المخ والاعصاب من جميع الجامعات المصرية ووزارة الصحة.