الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع نظيرته الألمانية الأوضاع في قطاع غزة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
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بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اتصال هاتفي، أمس الخميس، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الأوضاع في قطاع غزة.


وأكد المالكي خلال الاتصال الحاجة لتدخل دولي سريع لوقف العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الثالث عشر مع سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى الدمار الهائل غير المسبوق وقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، والحاجة لفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية التي تتكدس وتنتظر إدخالها إلى القطاع.


كما تم الاتفاق على متابعة التواصل من أجل استتباب الأمن والهدوء وفي تقليص درجات العنف والاقتتال في المنطقة.

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وزير الخارجية الفلسطيني وزيرة الخارجية الألمانية قطاع غزة
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