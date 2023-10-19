مانشستر يونايتد يعلن إصابة نجمه وغيابه عن مباراة شيفيلد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إصابه نجمه البرازيلي كارلوس كاسيميرو، وغيابع عن المباراة المقبلة أمام شيفيلد يونايتد.

يحل فريق مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد بملعب برامول لين، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصدر اليونايتد، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله إصابة لاعب الفريق كاسيميرو خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: «كان كاسيميرو غائبًا عن التدريب يوم الخميس، حيث بقي في البرازيل، بناءً على نصيحة النادي، للتعافي بأسرع ما يمكن من مشكلة صغيرة تعرض لها أثناء اللعب مع منتخب بلده».

وأضاف البيان: «لن يكون البرازيلي متاحًا لمباراة السبت مع شيفيلد ولكن من المتوقع أن يعود إلى كارينجتون أوائل الأسبوع المقبل لاستئناف التدريب».

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن مان يونايتد نصح كاسيميرو بالبقاء في البرازيل للعلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي المنقضية.

كما يغيب كاسيميرو عن مباراة الشياطين الحمر التي تجمعه أمام نظيره كوبنهاجن الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء جالطا سراي التركي الماضي.

شارك كارلوس كاسيميرو خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد في 11 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.