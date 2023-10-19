وكيل الأزهر يبحث مع المستشار الديني للرئيس السنغالي سبل التعاون المشترك

استقبل فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، الشيخ عبد الأحد إمباكي، المستشار الديني لرئيس السنغال، اليوم الخميس، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

قال وكيل الأزهر: يدرس من دولة السنغال 327 طالبا وطالبة في كل مراحل التعليم من الابتدائي وحتى الدراسات العليا، بالإضافة إلى ٢٢ منحة دراسية سنويا، مبينا أن الأزهر على استعداد تام للتعاون مع السنغال وتقديم كافة المساعدات، موضحا أن الأزهر يمتاز بتنوع تخصصاته، فهو يدرس العلوم الشرعية والعربية وكذلك الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من التخصصات، فهو يدرس جميع التخصصات، ويفتح أبوابه للجميع، ويعمل على نشر منهجه الوسطي المستنير في كل بقاع العالم.

من جانبه، قدم الشيخ عبد الأحد إمباكي، المستشار الديني لرئيس السنغال، الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على كل ما قدمه من دعم ورعاية للطلاب السنغاليين ولخدمة أبناء المسلمين حول العالم، مؤكدًا “الأزهر ساهم في التوعية الدينية في السنغال بسبب الطلاب الذين درسوا في الأزهر وعادوا إليهم وأنهم محل تقدير لكل السنغاليين، وهذا سبب حرصنا على التعاون مع الأزهر الشريف”.