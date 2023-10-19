توعية الفتيات بشأن تنظيم الأسرة بمركز تدريب مهني بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال إدارة شئون المراة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بمقر مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهنى التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المراة وضرورة تمكينها اقتصادياً ورعايتها وحمايتها داخل مواقع الإنتاج المختلفة، وكذلك التوعية بحقوقها التى كفلتها لها القوانين حفاظاً والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للاهتمام بصحتها كعنصر أساسى فى عمليات التنمية.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن الندوة تناولت موضوعات عديدة تدور حول صحة المراة وتنظيم الأسرة، وما هي وسائل تنظيم الأسرة؟ وأهمية الرضاعة الطبيعية للمرأة والطفل، والتربية الإيجابية للأبناء، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الأسرة أسوة بالنساء، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر واستراتيجيتها 2030، كما شارك فى فعاليات الندوة سهام إبراهيم مديرة شئون المرأة بالمديرية، وعلياء مصطفى مدير مركز التدريب المهني، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافه الصحية، وثناء عبد الفتاح مسؤل إعلام .

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