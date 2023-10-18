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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وقفات تضامنية لطلاب وأهالي الإسكندرية دعماً للقضية الفلسطينية بعد قصف مستشفى المعمداني

أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية
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شهدت شوارع مدينة الإسكندرية اليوم وقفات تضامنية من قبل طلاب وأهالي المحافظة، تزامنا مع تعرض مستشفى المعمداني بقطاع غزة للقصف أمس، على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
بدأ أعضاء نقابة المحامين ظهر اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم مجمع محاكم الإسكندرية، منددين بما يحدث للشعب الفلسطيني، من قصف مستمر أدى إلى موت الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بوقف إطلاق النار، وإنقاذ شعب غزة.
ونظم طلاب جامعة الإسكندرية مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في الشوارع المحيطة بجامعة الإسكندرية، وخصوصًا بعد قصف مستشفى المعمداني، وحمل الطلاب لافتات عليها صور ضحايا القصف، ولافتات تشدد بضرورة الوقوف بجانب أخوتنا الفلسطينيين، حيث هتف الكثير منهم بوقف القصف الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الطبية.
واستكمل الطلاب وقفتهم التضامنية في منطقة سيدي جابر، هتف الكثير منهم وهم حاملين علم فلسطين "مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد" "غزة الصمود"، "غزة غزة ارض العزة".
وأدانت مصر قصف قوات الاحتلال مستشفي المعمداني داخل قطاع غزة، في بيان صادر من وزارة الخارجية، والذى أسفر عن مقتل الكثير من الأطفال والنساء من نجو من قبل من قصف المنازل، حيث اعتبرت مصر هذا القصف متعمد، وطالب بالتدخل السريع من قبل المجتمع الدولي لوقف قصف غزة، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للفلسطنيين.

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شوارع مدينة الإسكندرية مستشفى المعمداني قوات الاحتلال الصهيوني مجمع محاكم الإسكندرية
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