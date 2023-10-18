قنا تنكس الأعلام 3 أيام حدادًا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، مع إلغاء اقامة الاحتفالات و الأنشطة خلال فترة الحداد، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

كما أعلن محافظ قنا، تأييده الكامل لقررات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، مشددا على ضرروة التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية في سيناء.

من جانبها اعتبرت جمهورية مصر العربية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.