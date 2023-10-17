انتهاء منافسات اليوم الثاني لكأس العالم للشطرنج بشرم الشيخ

انطلقت فاعليات ثاني أيام منافسات بطولة العالم لناشئي الشطرنج، اليوم الثلاثاء، المقامة بشرم الشيخ من ١٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري، في حضور أكاكي إشفيلي وهشام الجندي رئيسا الإتحاد الدولي والاتحاد المصري.

وأكد محمود زويل المستشار المسئول الإعلامي للبطولة، أن مدينة السلام شرم الشيخ استقبلت عددا كبيرا من الوفود المشاركة من بلدان مختلفة، مشيرا إلى أن مصر تحظى بثقة هذه البلدان من خلال التنظيم الجيد للبطولات الماضية وهذا ما جعل هذه الدول تتهافت للمشاركة بالبطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 580 لاعب ولاعبة من 70 دولة، من أبرز المرشحين لحصد لقب البطولة مجموعة من اللاعبين في كل المراحل أصحاب التصنيفات الأعلى بين المتنافسين الناشئين وهم:

تحت ١٢ سنة أولاد

خاجان أحمد من أزربيجان، وريڤ مندز من كندا، ودوي دو من فيتام.

تحت ١٠ سنين أولاد

سارب شاهين من تركيا، ونيكولاي كيمينوڤ من روسيا، وإيسان جو من الولايات المتحدة الأمريكية.

تحت ٨ سنين أولاد

رومان شوجيدزيف من روسيا، وأسيان بانج من انجلترا، وتوماس أندريا من سلوفاكيا.

تحت ١٢ سنة بنات

ديانا بربرازكيا من روسيا، رقية رضا من انجلترا، باتيلدن ديانشيك من منغوليا.

تحت ١٠ سنوات بنات

مياف ناند من المكسيك، لونا بوكسي نيوز، وأودجو يونايارادخين من منغوليا، وجودهانا سيفاندانا من انجلترا.

بنات تحت ٨ سنوات

آن لوجين من فيتنام، وآن ترانهونج من فيتنام.



ومن أبرز المشاركات العربية

من الجزائر

إخلاص خلف الله وزكي كيراج

مالك بن سيدي ومن لبنان

زين الدين الزين

سالي حميدة ومن قطر خالد الحمدان

ومن السودان ماركوس سيون

ومن الامارات حسين الأحمدي

وتشارك مصر في البطولة بنحو ٣٤ لاعب ولاعبة في كل المراحل

ومن أبرزهم وأصحاب أعلى التصنيفات

أولاد تحت ١٢ سنة

أدهم الحسيني وإياد الحسيني وديفيد جورج

أولاد تحت ١٠ سنوات

آدم محمد وعمرو عبد الله ومحمود العبودي

أولاد تحت ٨ سنوات

يوسف دويدار وياسين صلاح ويحيى محمد

البنات تحت ١٢

حافظة أشرف وبسملة محمد

البنات تحت ١٠ سنوات

هيفين فادي وذكاء محمد ورغد علاء الدين

تحت ٨ سنوات

غيداء أحمد ولورا وفا