"مياه الفيوم": انطلاق مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي زاوية الكرادسة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إجتماع بدء إنطلاق مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي زاوية الكرادسة ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والمهندس صلاح دغيدي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المنفذة للمشروع (متيتو) والمهندس محمد أبو العز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للمقاولات.

خلال الإجتماع تم مناقشة وإستعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع وآليات وخطط التنفيذ الفني والمجتمعي وتقديم التصميمات الابتدائية والنهائية للمشروع والجداول الزمنية لمراحل التنفيذ.

وأكد "النجار" خلال الإجتماع على إلتزام كافة الأطراف بإتباع جميع ما ورد بالأدلة التشغيلية المتفق عليها والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضرورة تواجد المكون المجتمعي بالشركة بصفة مستمرة بين المواطنين لاستماع شكواهم والعمل على إيجاد الحلول الفنية المناسبة لتجنب وقوع أى أضرار على المواطنين والعاملين بالمشروع.

وأوضح"النجار" في وقت سابق أن محطة معالجة زاوية الكرادسة والبالغ تكلفتها ١٨ مليون يورو وبطاقة تصميمية ١٣٢٠٠ م٣/ يومي تعمل بنظام الحمأة التقليدية النشطة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الواردة من محطات رفع قرى زاوية الكرادسة وبني صالح ومنشية عبدالله والوقوف الكبير والجلابة.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف للقضاء على أثر التلوث ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطنين.

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