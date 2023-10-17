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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 661 شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 245 شاحنة و79سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 376 شاحنة و36 سيارة. 
ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و168 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 960 راكبا بموانيها .
 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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