"شولتس" يبدأ جولة غدا يزور خلالها مصر وإسرائيل لبحث وقف التصعيد الإسرائيلي والفلسطيني

يقوم المستشار الألمانى أولاف شولتس بجولة بالمنطقة، اليوم الاثنين، ولمدة يومين، يزور خلالها مصر والأراضي الفلسطينية الحتلة، لبحث وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت أن "شولتس سيتوجه إلى إسرائيل ومصر من الغد /الثلاثاء/ حتى 18 أكتوبر الجاري، وقبيل توجهه إلى إسرائيل، من المقرر أن يستقبل في وقت مبكر من الغد عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، وذلك في إطار التنسيق المشترك حول بحث الأوضاع بالشرق الأوسط".

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التقت أمس /الأحد/ بوزير الخارجية سامح شكرى في القاهرة، وبحثت معه سبل احتواء الأزمة ومواصلة الجهود الرامية لوقف التصعيد على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.