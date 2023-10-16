خلال جولته على الأسواق.. محافظ قنا يصادر 76 كيلو لحوم مفرومة مجهولة المصدر

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرارا بمصادرة 76 كيلو لحوم مفرومة ولحوم دواجن مفرومة مجهولة المصدر ، بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم الغير مرخصة بمدينة قنا ، مع التحفظ علي اللحوم التى تم ضبطها حفاظا على صحة وحياة المواطنين ، وتحرير محضر وجارى اتخاذ اللازم حيال المخالفين بمعرفة النيابة العامة، جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم، علي عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار متابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما شدد محافظ قنا، على مسئولى مديريتى "التموين والطب البيطرى" بتكثيف حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، و الثلاجات و المصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى ، حفاظا على صحه و سلامة المواطنين، والاطمئنان علي المعروضات ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة