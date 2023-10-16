شاهد| «غزة في القلب».. الشارع قال إيه عن دعم مصر لـ غزة؟

لليوم العاشر على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع عزة بالصواريخ والبراميل المتفجرة مما أدى إلى استشهاد 2670 مواطنًا وإصابة 9600 آخرين بجراح مُختلفة.

في السياق ذاته، تواصل الدولة المصرية جهودها في مُساندة ودعم القضية الفلسطينية قولًا وعملًا؛ ووجه الرئيس السيسي بإيصال المُساعدات الطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني وأهالي غزة وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية. وشهدت المحافظات المصرية استمرار حملات التبرع بالدم للفلسطينيين، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبنك الدم ووزارة الصحة.

ولبت منظمات المجتمع المدني المصرية خلال الأيام الماضية الدعوات بشأن التبرعات بالدم والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لـ الشعب الفلسطيني وأهالي غزة. تزامنًا مع الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

ورصدت البوابة نيوز آراء المواطنين في الشارع المصري؛ بشأن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية. وأعرب الكثير عن فرحته بموقف مصر المشرف والداعم للقضية الفلسطينية خاصة عقب التصعيد الأخير التي تشهده غزة منذ 10 أيام.