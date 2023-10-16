تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش المران الذي أقيم اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين .

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة داخل ملعب الترسانة باستخدام أدوات التأهيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.