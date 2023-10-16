رئيس جودة التعليم: نحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن التعليم هو أساس نجاح الأمم وتقدم الشعوب، وجودة التعليم هي الضمانة الأساسية لعمليات البناء والتنمية والتطوير والتحديث وقد حظيت جودة التعليم مؤخرا باهتمام بالغ من القيادة السياسية في إطار تأسيس وتطوير الجمهورية الجديدة، والتأكيد دومًا على أنّ جودة التعليم تعد قضية أمن قومي، تتطلب تفعيل مسؤولية مجتمع بكامل طوائفه ومؤسساته.

وأكد عشماوي، على حرص الهيئة وبمشاركة جميع مؤسسات التعليم في مصر على النهوض بمنظومة جودة التعليم من خلال والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ تنظم الهيئة هذا المنتدى لمناقشة آليات الارتقاء بطرق التدريس والتعلم وتعزيز مبادئ الاستيعاب والتحليل والتفكير النقدي والابتكار كبديل عن التلقين والاستظهار، لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم، ويستلزم هذا التطوير استقراء متطلبات المستقبل، والتنسيق مع شتى الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف، الذي يمثل قبلة المسلمين العلمية.

وأكمل: دعمًا لمسيرة مؤسسات الازهر التعليمية المنتشرة في شتى ربوع مصر، تعقد الهيئة (الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري).

وأضاف عشماوي، أن الهيئة تحتفل اليوم بحصول عدد من المؤسسات التعليمية الأزهرية على اعتماد الهيئة والذي يعتبر بداية لنجاح المؤسسات من خلال التحسين المستمر والتطوير، لا غاية او هدفا بحد ذاته، كما نؤكد دعم الهيئة لمجهودات كل من ساهم في بناء وتفعيل منظومة الجودة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي والعالي، متمنيين لهم مزيدا من النجاح والازدهار طلابا ومعلمين.

يشار إلى أنه سيتم تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي وعددها 271 معهدا، وتكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، حيث جاء في المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية (146 معهدا)، والمركز الثاني: منطقة البحيرة الأزهرية (94 معهدا)، والمركز الثالث: منطقة كفر الشيخ الأزهرية (78 معهدا)، والمركز الرابع: منطقة سوهاج الأزهرية (61 معهدا)، والمركز الخامس: منطقة أسيوط الأزهرية (59 معهدا)، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وهي: كلية الطب للبنات بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الاقتصاد المنزلي بنواج بطنطا.

كما سيتم تكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة، وهي: كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة (اعتماد 10 برامج)، وكلية العلوم للبنات بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية الهندسة للبنين بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية العلوم للبنين بالقاهرة (اعتماد 4 برامج)، وكلية التربية بالقاهرة (اعتماد 4 برامج).