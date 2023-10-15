السفارة الأمريكية في إسرائيل تجلي رعاياها عن طريق البحر من حيفا إلى قبرص

عرضت السفارة الأمريكية في إسرائيل على رعاياها الأمريكيين وأقاربهم، الإخلاء الفوري عن طريق البحر من حيفا إلى قبرص في 16 أكتوبر، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وقالت في بيانٍ لها، إن الصعود يبدأ في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويجب على مواطني الولايات المتحدة الوصول إلى محطة الركاب في ميناء حيفا في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما يتم الصعود على متن الرحلة حسب ترتيب الوصول ويكون على أساس محدود المساحة.

وفي سياق آخر، أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمرت بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل، وذلك بعدما أعلنت إيران عن أنها سيتعين عليها التدخل لوقف التصعيد في غزة إذا لم توقف إسرائيل عدوانها على القطاع.

وقال مسئول أمريكي للشبكة إنه “سيتم إصدار أوامر للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو. إس. إس إيزنهاور بالتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات ”يو. إس. إس جيرالد فورد"، التي وصلت للمنطقة الأسبوع الماضي".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية قولها إن إيران بعثت رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها لا تريد مزيدًا من التصعيد في غزة، وأنه سيتعين عليها التدخل إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.