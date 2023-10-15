ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القصير" و "رحمي" يبحثان موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول بمحافظة الغربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل الاستغلال الأمثل الأصول التابعة للوزارة بالمحافظة، وتحقيق اعلى عائد اقتصادي منها، فضلا عن تفعيل دورها لخدمة المزارعين والمربين بمحافظة الغربية.

وشملت الموضوعات التي بحثها الجانبان، سبل تنمية المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج  النباتي،  أو الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن مراكز تجميع الألبان، والمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي أطلقها الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، فضلا عن دعم مزارعي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

ads
القطاع الزراعي الثروة الحيوانية مراكز تجميع الالبان حياة كريمة
ads