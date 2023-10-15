محافظ الوادي الجديد يمنح ملكات جمال التمور 50 ألف جنيه

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، منح 50 ألف جنيه لـ10 فتيات شاركن في مسابقة ملكة جمال التمور على هامش فعاليات مهرجان التمور الثالث في الفترة من 14- 15 اكتوبر 2023م بواقع 5 الاف جنيه لكل طفلة.

كما قرر المحافظ، أن جميع المتسابقات هن ملكات جمال التمور لهذا العام وأن جميع المتسابقات هن فائزات بلقب الملكة لهذا العام.

ويتزين الملتقى التسويقي للتمور بمحافظة الوادي الجديد كل عام، بمسابقة ملكات جمال التمور من الفتيات، من سن 6 حتى 12 عاما، حيث فاز 10 فتيات في المسابقة التي يتم تنظيمها على هامش الملتقى التسويقي الثالث للتمور، وذلك بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط الجميلة، وضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ64.

وقالت الدكتورة نهى مفتي، أستاذ بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط والمنسق العام للمسابقة، إنه يجري فتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور للملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية قبل الملتقى بشهر كامل، لتدريب الفتيات وتفصيل أجمل الفساتين التي تعبر عن الهوية البصرية للمحافظة، لإظهار الأطفال بمظهر لائق يجذب الأنظار.

وأكدت مفتي، وجود معايير لاختيار ملكات جمال التمور من بينها أن يكون السن من 6 إلى 12 عاما، ويشترط موافقة الوالدين، كما يجب على الأطفال المشاركين امتلاك مواهب فنية في الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضحت أنه جرى التنسيق مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لاختيار ملكات جمال التمور هذا العام، ووجه محافظ الوادي الجديد بصرف مبلغ تحفيزي 5 آلاف جنيه لكل طفلة من المشاركات في المسابقة.